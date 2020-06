Getuigen gezocht na schietincident Alkmaar

Rond 01:00 uur kwam een melding binnen van een mogelijk schietincident aan de Stikkelwaard. De melder had harde knallen gehoord, waarna een voertuig met hoge snelheid zou zijn weggereden. De politie is direct een onderzoek gestart en vond het slachtoffer van het incident op de Winkelwaard. De 22-jarige man was beschoten in zijn auto en daarna met het voertuig weggevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Agenten hebben gezocht in de omgeving naar de mogelijke dader, maar deze is niet meer aangetroffen.



De recherche doet onderzoek naar dit schietincident en is op zoek naar getuigen. Heeft u zondagochtend rond 01:00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Stikkelwaard? Woont u in de omgeving en heeft u camerabeelden? Of heeft u andere informatie die waardevol kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020121583