Automobilist weigert speekseltest en bloedproef

Tilburg - Een 22-jarige Tilburger heeft zichzelf afgelopen nacht flink in problemen gebracht. De automobilist reed in een auto die rook naar hennep. Hij had geen rij- of ander identiteitsbewijs bij zich en weigerde de speekseltest en bloedproef. Zijn rijbewijs wordt ingevorderd en de auto waarin hij reed is in bewaring genomen.