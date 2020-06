Man loopt met ijzeren ketting op straat

De politie kreeg een melding dat op de Stoeterijstraat een man voorbijgangers met een ketting zou slaan. De agenten zagen dat de bedoelde man inmiddels op het Pater van den Elsenplein stond. Ze zagen dat hij een ijzeren ketting in zijn linkerhand hield. Hij keek verdwaasd uit zijn ogen, bovendien had hij bloed aan zijn handen. De dienders riepen tegen hem in het Nederlands en in het Engels dat hij die ketting moest laten vallen. Ze zagen dat hij daar uiteindelijk aan voldeed. De politiemensen riepen tegen hem dat hij op zijn buik moest gaan liggen. Hij deed dat echter niet. Vanwege zijn onvoorspelbaarheid werd er pepperspray ingezet om hem onder controle te krijgen. Uit het rechercheonderzoek is niet gebleken dat de verdachte daadwerkelijk iemand met de ketting geslagen heeft. Hij verklaart zelf dat hij onder invloed van alcohol was en dat hij door iemand was mishandeld. Daarom was hij overstuur.