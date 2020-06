Opmerking over bananenschil leidt tot mishandeling stel

De slachtoffers verklaren dat ze daarna in het gezicht werden geslagen. Bij de man werd de bril van het hoofd geslagen. De vrouw viel na een klap op de grond en was even knock-out. Hierna stapten de daders weer in en reden weg. De vrouw liep letsel aan haar neus op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Terwijl de agenten nog ter plaatse waren, kwamen de drie verdachten aanlopen, waarna zij zijn aangehouden.