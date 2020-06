Politie zoekt getuigen van ernstig verkeersongeval

Het ongeval gebeurde nadat de 30-jarige automobilist met hoge snelheid een auto had ingehaald. Achter hem reed een BMW die eveneens met hoge snelheid inhaalde maar daarbij de auto van het slachtoffer raakte. De BMW is na het ongeval doorgereden. De auto van het slachtoffer tolde en sloeg diverse malen over de kop en kwam in de berm tot stilstand. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht. Zij is hiervoor op zoek naar getuigen van het ongeval. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem melden bij M via 0800-7000.