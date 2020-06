Veel vragen rond gewapende overval

De recherche heeft nog veel vragen over hetgeen gebeurd is. Van de slachtoffers moeten nog aangiftes opgenomen worden. We doen buurtonderzoek en we kijken of er bewakingscamera’s in de buurt hangen waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om het plaatje compleet te krijgen. Heb jij iets gezien of gehoord of woon je in de buurt en heb je beelden van bewakingscamera’s die nog niet met ons gedeeld zijn? Neem dan contact met ons op. Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Online tippen en afbeeldingen insture, kan ook via onderstaand tipformulier.