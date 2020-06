Man en vrouw overleden na schietpartij

De camping werd door de politie meteen afgesloten voor verder onderzoek. Getuigen werden gehoord en er werden sporen veiliggesteld. Het onderzoek is de hele nacht doorgegaan.

Zowel de man als de vrouw zijn 50 jaar en komen uit Nijmegen. Het onderzoek is nog gaande, maar voorshands zijn er geen aanwijzingen dat anderen dan de overleden man en vrouw zijn betrokken bij hun dood. Vermoedelijk liggen problemen in de relationele sfeer aan de basis. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit ook echt het geval is. Over verdere details doet de politie geen uitspraken.

(2020272331 ^ sk)