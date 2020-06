Getuigen gezocht na straatroof Nieuw-Vennep

Rond 17:30 uur liep de vrouw over straat, toen zij voelde dat haar halsketting door een persoon achter haar werd vastgepakt. De vrouw raakte niet lichamelijk gewond. De dader is vervolgens met buit vanuit de Capricciolaan rechtsaf de Fendoralaan in gerend. Getuigen melden ons dat hij vervolgens mogelijk richting het Tancrediplantsoen is gerend, waar hij op een snorscooter is gesprongen en richting de Venneperweg is gereden. Deze snorscooter had geen windscherm, en voerde een blauwe kentekenplaat.

Signalement

De dader is een blanke man van ongeveer 18-22 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een rond gezicht. Hij heeft kort, blond haar en blauwe ogen. De man was geheel in het zwart gekleed, en droeg een pet, strak basic shirt met lange mouwen, spijkerbroek en handschoenen.

Getuigen gezocht

De politie is reeds een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Heeft u de beroving zondagmiddag rond 17:30 op de Capricciolaan in Nieuw-Vennep gezien? Heeft u de mogelijke dader voor of na de straatroof, eventueel op snorfiets, gezien in de buurt van de Capricciolaan, het Tancrediplantsoen of de Venneperweg? Of heeft u andere informatie die kan helpen in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Anoniem bijdragen aan dit onderzoek kan ook, dit kan via Meld Misdaad Anoniem (M) op het telefoonnummer 0800-7000.

2020122132