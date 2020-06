Getuigen gezocht van schietincident Purmerend

Bij de meldkamer van politie kwam zondagmiddag om 15.20 uur een melding binnen van een schietpartij aan het Tramplein. De politie is ter plaatse gegaan en trof op de Gouw een zwaargewonde man aan. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft uitgebreid onderzoek ingesteld en meerdere getuigen ter plaatse gesproken. Ook werd een speurhond ingezet, buurtonderzoek gehouden en werden camerabeelden uit de omgeving opgevraagd.

De vermoedelijke daders reden na het incident weg op een zwarte scooter in de richting van de Nieuwstraat. Van hen is het volgende signalement bekend:

- beiden droegen een donkere helm

- de scooter waarop zij reden was donkerkleurig

- een van de daders droeg vermoedelijk een blauw Paris Saint-Germain trainingspak

Vragen aan het publiek

De recherche is in dit onderzoek nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben of informatie hebben over dit incident en die nog niet met de politie hebben gesproken. Heeft u tussen 15.15 uur en 15.45 uur in de omgeving van de Gouw, Tramplein of het centrum van Purmerend iets verdachts gezien of een zwarte scooter zien rijden met twee personen erop?

Belt u dan a.u.b. met de recherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, via tel.nr. 0800-7000.

2020122043