Waterscooter in beslag genomen tijdens surveillance

In totaal werden zeven processen-verbaal opgemaakt tegen vaarders van zowel scooters als motorboten omdat zij niet in het bezit waren van het Klein Vaarbewijs 2. Deze overtreders kregen hiervoor een bekeuring van € 550,--. Het Klein Vaarbewijs 2 is verplicht voor het varen op het IJsselmeer. Voor meer info hierover, zie de vaarregels.

Zaterdagmiddag zag de politie een waterscooter te hard langs de kant van het Markermeer varen en weigerde de bestuurder te stoppen. Op de wal aangekomen verdween hij tussen de mensen. Omdat de eigenaar van de waterscooter wel werd getraceerd en hij niet wilde vertellen wie de scooter had bestuurd, is de politie overgegaan tot in beslagname van de waterscooter.

De eigenaar, een 35-jarige inwoner van Hoorn is voorlopig zijn scooter kwijt. De officier van justitie beslist over het vervolgtraject.

2020121186