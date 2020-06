Politie doet onderzoek na explosie bedrijfspand

Maandagochtend rond 02.20 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat er bewoners wakker waren geworden van een harde knal. Toen agenten naar de opgegeven locatie gingen, zagen zij dat de toegangsdeur van een reisbureau was vernield. Ook lag er glas en houtsplinters op het trottoir. Niemand is er gewond geraakt bij deze explosie. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht en de oorzaak van de explosie.

Iets gezien? Camerabeelden? Neem contact op!

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of iets opvallends gezien, of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Dan kunt u contact opnemen met de recherche, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Informatie of camerabeelden online aanleveren kan ook, gebruik daarvoor onderstaand tipformulier.