Zware mishandeling Strandweg, getuigen gezocht

Het slachtoffer reed op zondagavond 14 juni rond 22.00 uur op zijn scooter op de Scheveningseslag in Den Haag. Plotseling werd hij bijna aangereden door een zwartkleurige Volkswagen Golf GTI. Toen de bestuurder van de scooter de bestuurder van de Volkswagen daarover aansprak werd deze hard op zijn kaak geslagen. Vervolgens zag de bestuurder van de scooter dat de Volkswagen wegreed. De scooterrijder is daarop achter de Volkswagen aangereden. Op de Strandweg ter hoogte van de Keizerstraat kwamen de beide mannen elkaar weer tegen en ontstond er opnieuw een discussie. De bestuurder van de auto die eerder had geslagen sloeg de scooterrijder wederom, maar nu met een hard voorwerp. Het slachtoffer raakte hierbij zwaar gewond aan zijn oog en moest worden vervoerd naar het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat er getuigen waren van dit incident. Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van wat er zich precies heeft afgespeeld, komen wij graag in contact met getuigen die iets hebben gezien.

Getuigenoproep

Kunt u ons helpen in deze zaak? U kunt dan contact opnemen met het rechercheteam van politiebureau Scheveningen via 0900-8844. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).