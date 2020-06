Jongen met groot mes en drugs op zak aangehouden

De eigenaar van een horecagelegenheid aan de Kader trof de jongen op zondag 14 juni rond 18.40 uur aan in de achtertuin van zijn zaak. Toen hij de verdachte aansprak zette deze het op een loop, door de zaak van de man heen. Een aantal klanten hielden hem tegen en de politie werd gewaarschuwd. De jongen bleek een groot vleesmes en een kleine hoeveelheid drugs op zak te hebben. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Daar is hij in vrijheid gesteld. Hij wordt nog gehoord over de zaak.