Man bedreigt partner en agenten met mes

Breda - Agenten zijn zondag 14 juni 2020 omstreeks 12.25 uur in een woning in de wijk Haagse Beemden geconfronteerd met een heftige dreigende situatie. Zij waren ter plaatse gegaan vanwege een melding van huiselijk geweld. Tijdens hun aanwezigheid pakte de verdachte die erg opgefokt en agressief was een groot koksmes uit de la. Hij begon daarmee te zwaaien en op het keukenblok te slaan. Dit kwam op de agenten erg bedreigend over. Hij werd uiteindelijk met hulp van extra eenheden overmeesterd en aangehouden.