Politie arresteert mogelijke drugsdealer

Agenten zagen vannacht omstreeks 02.45 uur tijdens hun surveillance een Renault op de parkeerplaats op het St. Jansplein staan. De auto trok hun aandacht omdat de voorlichten brandden en er een man in zat. Zij spraken de bestuurder aan, die vertelde dat hij niet kon slapen. Tijdens de controle zag een van de dienders een lang vloei voor een joint in het portier aan de bestuurderskant. Hierop werd een verder onderzoek ingesteld De bestuurder werd gevraagd uit te stappen en zijn zakken te legen waarna hij een flink stapeltje bankbiljetten op de auto legde. Verder lagen er twee telefoons in de auto en ook nog een zakje hennep. Opvallend was ook een verdikking in zijn onderbroek. Na doorvragen haalde de verdachte daaruit enkele gripzakjes met coke. Hierop is hij aangehouden.