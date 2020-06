Twee jongens melden zich voor overval cafetaria

De politie kreeg vrijdag 12 juni 2020 om 20.50 uur een melding van een overval op een cafetaria aan de Ginnekenweg. Het echtpaar dat de zaak exploiteert was in de zaak aanwezig. Er waren op dat moment geen klanten binnen. Een overvaller kwam de snackbar binnen en bedreigde hen met een mes. Een tweede overvaller bleef buiten staan. De overvaller met het steekwapen eiste geld. Hem werd echter duidelijk gemaakt dat in de winkel alleen gepind kan worden en dat er dus geen contant geld aanwezig is. Hierna sloegen de overvallers zonder buit op de vlucht. De politie zocht na de overval met zes eenheden tevergeefs naar de daders. De recherche startte een onderzoek waarbij ook camerabeelden werden betrokken.