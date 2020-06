Getuigen gezocht van gewapende overval

Er zijn nog altijd veel vragen in dit onderzoek. Ook een duidelijk signalement van de daders en hun voertuig ontbreekt. In en rond de woning is zondag wel uitgebreid (technisch) onderzoek gedaan. Daarbij is ook bij bewoners van de Irenestraat een formulier in de bus gedaan met daarin een getuigenoproep. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat er ook een tijdje rond gereden is in de buurt met één van de slachtoffers willen we de vraag ook breder stellen: heeft iemand wellicht het voertuig in de omgeving van de Irenestraat gezien of zijn er in de wijk andere zaken geweest die opvielen?

Ook ander tips blijven welkom. Melden kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.