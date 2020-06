Politie houdt twee verdachten aan voor gewapende woningoverval

Iets voor 22.00 uur kwam er een melding binnen van een gewapende woningoverval op de Straelseweg in Venlo. Daarbij raakte niemand gewond. Drie verdachten vluchtten met een auto. De politie keek uit naar de vluchtauto en informeerde ook de collega’s in Brabant over het incident. Rond 22.30 uur hielden agenten twee verdachten aan op de snelweg in Eindhoven. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte. Heeft u informatie, bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.