Getuigen gezocht van conflict Kanaalstraat

In de nacht van zaterdag op zondag, 14 juni omstreeks 03.00 uur ‘s nachts kreeg de politie een melding dat er iemand gewond op straat lag op de Kanaalstraat ter hoogte van Riouwstraat en Lombokstraat. Er zou sprake zijn geweest van een conflict. Toen de politie ter plaatse kwam, waren er nog wel omstanders, maar wie de daders waren was onbekend. Tijdens het conflict zijn drie jonge mannen van rond de 20 jaar gewond geraakt, van wie één zwaar gewond. Eén van de betrokken voertuigen werd later aangetroffen op de Palembangstraat te Utrecht.

Iets gezien?

In het onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht. Woont of was u zondagnacht in de Kanaalstraat? Heeft u iets gezien of gehoord? Wellicht heeft u camerabeelden of heeft u, of iemand die u kent, een filmpje opgenomen met de telefoon. Of wellicht heeft u horen vertellen over dit conflict of informatie over de betrokken auto’s. Geef de informatie dan door via 0900-8844 of het online tip-formulier. Anoniem melden kan ook via M-Online of via 0800-7000.