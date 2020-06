Man aangehouden voor overtreden gebiedsverbod

De verdachte werd enkele weken geleden aangehouden in het centrum van Helmond. Hij zat toen in de auto en was de chauffeur voor een andere verdachte die drugs dealde. Deze laatste verdachte is aangehouden in een groter onderzoek naar drugshandel in het centrum van Helmond. De aanpak van het dealen van drugs heeft in Helmond al langer een hoge prioriteit voor alle partners.

De nu aangehouden man kwam er destijds vanaf met een boete op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en een waarschuwing dat bij een volgende overtreding een gebiedsverbod zou volgen.