Tweede Kamer praat over nieuw stelsel beroepsziekten

Het huidige stelsel is te weinig gericht op zorg en meer op het bepalen van recht en aanspraken. Er is daardoor vaak sprake van een juridische benadering gericht op de erkenning van het dienstongeval, de beroepsziekte of het beroepsincident, terwijl de medewerker die ziek is geworden als gevolg van het werk in de eerste plaats hulp en ondersteuning van de organisatie verwacht. Door deze aspecten binnen het huidige stelsel beroepsziekten kregen getroffen collega’s niet altijd de juiste hulp die ze nodig hadden om te herstellen en te re-integreren. Dat betreuren zowel de korpsleiding als de minister van Justitie en Veiligheid in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.



‘Het is de overtuiging van de korpsleiding en de minister dat het functioneren van het huidige stelsel van beroepsziekten over het geheel genomen niet heeft gebracht wat ervan mocht worden verwacht. Terwijl politiemedewerkers met de beste bedoeling uitvoering hebben gegeven aan de juridische elementen van dat stelsel, kwamen de politiemedewerkers die zorg behoefden in de knel. Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest en heeft ook niet zo mogen gebeuren. Ik wil me hier namens de korpsleiding voor verontschuldigen, wetend dat dit het verleden niet uitwist,’ aldus Leonard Kok, lid van de korpsleiding. De minister heeft dit ook zo aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens Leonard raken de verontschuldigingen ook collega’s die waren belast met de uitvoering van dit stelsel. ‘Zij deden dat immers met de juiste intenties, omdat het stelsel hen eigenlijk dwong in die juridische benadering.’