Politie onderzoekt zedenmisdrijf

Burgernet en signalement

Na de melding is in de ruime omgeving van Roden een burgernetmelding uitgestuurd om uit te kijken naar de verdachte. De beschrijving van de man kwam naar voren uit de eerste gesprekken die met betrokkenen in de omgeving van de Geluklaan werden gevoerd. De steeg leidt vanuit de Aukemastraat naar een speeltuintje aan het Nijlandspark waar op dat moment meerdere kinderen aan het spelen waren. Via burgernet werd het onder meer het volgende signalement gegeven:

Ongeveer 40 a 50 jaar

Stoppelbaard

Bruin haar

Zongebruind

Blauw t-shirt

Naar aanleiding van deze melding ontving de politie vanuit Roden, maar ook vanuit nabijgelegen plaatsen als Leek en Eelde diverse meldingen. Dit heeft helaas niet geleid tot een spoor naar de onbekende man.

Buurtonderzoek en camerabeelden

Vanwege het incident is direct begonnen met een buurtonderzoek. Daarbij is ook gevraagd of mensen over camerabeelden beschikken die zicht hebben op de steeg of directe omgeving. Een soortgelijke vraag werd via social media gesteld. Enkele inwoners van Roden hebben aangegeven dat ze beschikken over beveiligingscamera’s. Het is nog niet bekend of er beelden zijn die voor het onderzoek te gebruiken zijn. Wel benadrukt de politie dat het verkrijgen van beelden van grote waarde kan zijn voor het onderzoek. Mensen die informatie hebben worden verzocht te bellen met 0900-8844. Ook is het mogelijk om digitaal met de politie in contact te komen via www.politie.nl/contact.

Specialistisch onderzoek

Naast het buurtonderzoek hebben specialisten van de Forensische Opsporing sporenonderzoek verricht. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van een speciale speurhond. De gesprekken met het slachtoffer worden ook door gespecialiseerde rechercheurs gedaan. Dat vindt plaats in een omgeving die voor het kind zo min mogelijk belastend is.

Afweging

In soortgelijke onderzoeken is het voor de politie belangrijk om een afweging te maken wat met de buitenwereld gedeeld kan worden. Enerzijds willen wij transparant zijn en vragen we van de omgeving om hulp bij het onderzoek. Aan de andere kant is het belang en de privacy van het slachtoffer en de directe omgeving een groot goed. Vooral in zedenzaken wordt voortdurend gekeken naar wat de beste afwegingen en keuzes zijn.