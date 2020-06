Politie schrijft 41 boetes uit na overlastmeldingen rond Grolsch Veste

Sinds een paar maanden is er sprake van overlast op het parkeerterrein bij de Grolsch Veste aan het Colosseum in Enschede en in de omgeving ervan. De overlast bestaat onder andere uit het houden van car-meetings, het met auto’s racen en driften en het achterlaten van afval.

Afgelopen weekend is er gecontroleerd door het Team Verkeer Twente en leden uit het basisteam Enschede Noord op overtreding van de wegenverkeerswet. Bij de politie waren meerdere klachten binnen gekomen van onder andere omwonenden, voorbijgangers en andere weggebruikers. Het was tijdens de controle duidelijk dat er een onveilige situatie ontstond op de momenten dat op het parkeerterrein en in de omgeving diverse voertuigen waaronder, auto’s, motoren en scooters capriolen uithaalden.

In totaal zijn vrijdag- en zaterdagavond 41 bekeuringen uitgedeeld. Een bestuurder van een motorfiets moest zijn rijbewijs inleveren. Hij reed 116 km/u alwaar 50 is toegestaan.

Overige boetes werden uitgeschreven voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm, negeren van het rode licht, rijden zonder rijbewijs op een bromfiets, in een niet verzekerd voertuig rijden , niet dragen van de gordel, voeren van valse kentekenplaten, over doorgetrokken streep rijden, niet op de juiste plaats op de weg of over een verdrijvingsvlak rijden, defect achterlicht, onjuiste constructiesnelheid van een bromfiets en te hoge snelheid.

De illegale gebruikers van het parkeerterrein laten, als zij daar in de avonduren aanwezig zijn, naast het in het wegdek ingebrand rubber van voertuigen die driften/spinnen en wheelies maken ook veel afval achter. Dit tot grote ergernis van de FC Twente en de Gemeente. De politie heeft de gemeente geadviseerd over de inrichting van het terrein om deze in de toekomst ’s avonds af te sluiten. De gemeente zal samen met FC Twente de mogelijkheden bekijken.