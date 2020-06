Softdrugs bij jongeren actiedag project DOMST

Tijdens deze actie werden in totaal werden 5 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar (3 jongens en twee meisjes) op diverse locaties betrapt op het gebruik van softdrugs door politiemensen en door handhavers van de gemeente Zaanstad. Een jongen van 17 jaar werd aangehouden door de politie op verdenking van het handelen in softdrugs. Hij komt niet in aanmerking voor de DOMST-aanpak (zie hieronder) en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

DOMST-aanpak

Deze controles zijn een onderdeel in een bredere aanpak om het verhandelen en gebruik van drugs onder jongeren terug te dringen. De DOMST-aanpak is een samenwerking tussen politie, gemeente, Openbaar Ministerie, Bureau Halt en de Brijder. DOMST staat voor Drugs Onder Minderjarigen Structureel Terugdringen en het project loopt al langer in Zaanstreek-Waterland. Het houdt in dat als een minderjarige door de politie of handhaving wordt betrapt met drugs, wordt de drugs in beslag genomen en volgt een doorverwijzing naar Bureau Halt. Onderdeel van het HALT traject is een intakegesprek bij de Brijder Jeugd, waar gekeken wordt wat de redenen zijn van het drugsgebruik. Er kan dan eventueel een hulpverleningstraject gestart worden. Het doel is dus een leerstraf en het bieden van hulpverlening.

Het traject bij Bureau Halt en de Brijder Jeugd is niet vrijblijvend: als een jongere zich onvoldoende inzet dan zal er alsnog een Officier van Justitie zich over de strafmaat buigen.

De ouders van de betrokken jeugd worden altijd direct telefonisch in kennis gesteld en zij worden uitgenodigd om bij de gesprekken van Bureau Halt aanwezig te zijn.

Informatie

Gebruik je zelf drugs en wil je stoppen? Of heeft u een kind van wie u vermoedt dat hij of zij drugs gebruikt? Zoek hulp. Kijk voor meer informatie op www.brijderjeugd.nl -> https://www.brijderjeugd.nl/voor-jongeren.html

