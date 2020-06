Beelden mishandeling Troelstrakade in Team West

Mishandeling Troelstrakade | Den Haag

Op woensdag 6 mei rond 13.00 uur vond er op de Troelstrakade in Den Haag een aanrijding plaats tussen twee fietsers. Na deze aanrijding kregen beide fietsers ruzie. Een van de mannen op de fiets had een ladder bij zich. Een van de fietsers had schade opgelopen aan zijn jas en aan zijn fiets. Het latere slachtoffer probeerde de fietser die de ladder bij zich had, ervan te overtuigen om te wachten op de politie. De fietser met de ladder wilde dat niet en vertrok. De aangever probeerde deze man te stoppen door aan zijn ladder te trekken. Op een gegeven moment komt de arm van het slachtoffer in de ladder vast te zitten maar besluit de fietser de ladder toch verder te draaien. Hierbij breekt de aangever zijn bovenarm. De fietser laat het slachtoffer op straat liggen en fietst weg met zijn ladder in de richting van station Moerwijk. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze fietser.

Diefstal fiets | Nootdorp

Op vrijdag 15 mei rond 11.45 uur heeft er in het winkelcentrum Parade op de Galop in Nootdorp een fietsendiefstal plaatsgevonden. Daarbij is een dure elektrische fiets weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de man die de fiets wegneemt.

Woninginbraak | Nootdorp

Op zaterdagnacht 11 januari rond 03.20 uur heeft er een woninginbraak plaats gevonden in een woning in Nootdorp. Door middel van een telescoopladder zijn er vier verdachten naar binnen gekomen. Bij deze woninginbraak zijn er veel sieraden weggenomen. In de uitzending van Opsporing Verzocht worden er camerabeelden getoond van deze vier verdachten.

Heeft u informatie over een van de zaken?

