Chauffeur zwaargewond na verkeersruzie

Van de personenauto is geen signalement bekend, maar andere weggebruikers moeten de vrachtwagen en de personenauto vlak voor het Terbregseplein hebben zien staan. Was u getuige van de ruzie? Weet u meer over bijvoorbeeld het merk en kenteken van de auto die er vandoor ging? Heeft u dashcambeelden. Bel dan 0900-8844 of gebruik het tipformulier. Hier kunt u ook beelden uploaden. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.nl.