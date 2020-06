Overval op avondwinkel Nieuwe Binnenweg

De geschrokken eigenaar van de winkel belde direct na het incident de politie. Het onderzoek in de omgeving leidde nog niet tot een aanhouding. Vandaag gaat het onderzoek verder en zal er onder meer gekeken worden naar camerabeelden.

Het onderzoeksteam komt ook graag in contact met getuigen. Heeft u vannacht rond half een op de Nieuwe Binnenweg iets verdachts gezien? Heeft u de vermoedelijke overvaller gezien, deze man liep in donkere kleding, droeg een mondkapje en is ongeveer 1.70m lang. Laat het ons weten via 0900-8844 of onderstaand tipformulier.