Arrestant vernielt ruit van politieauto

In de auto werden geen wapens meer aangetroffen, maar wel een cilinder lachgas, wat pillen en hasj. De man werd verteld dat hij was aangehouden en ineens werd hij agressief. Hij wilde niet meewerken aan zijn aanhouding en door de agenten is pepperspray gebruikt voordat zij hem in de boeien konden slaan. De man bedreigde de agenten en zag, nadat hij in de politieauto geplaatst was, ook nog kans een ruit van de dienstauto te vernielen.

De Goesenaar is ingesloten in een politiecellencomplex. Daar wordt hij dinsdag verder gehoord. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen. De auto van de 21-jarige zal nog verder worden onderzocht door de politie