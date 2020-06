Verdachte in beeld na brandstichting bij Safaripark

De brand woedde die nacht in twee dierenverblijven een stal. Hierbij kwamen twee koedoes en acht impala’s om. De buitenverblijven van de cheeta’s en de nijlgaus brandden uit. De politie heeft in haar onderzoek een verdachte in beeld voor de brandstichting. Het gaat om een man met psychische problemen. Op dit moment is hij onder behandeling bij een psychiatrische instelling. De verdachte is nog niet aangehouden en heeft nog geen verklaring af kunnen leggen.

Reactie burgemeester

‘’Een triest incident voor de dieren en de Beekse Bergen. Het lijkt te gaan om een eenmalige actie van een verward persoon. Ik ben opgelucht dat de verdachte is opgespoord’’, aldus burgemeester Evert Weys.