Vijfde verdachte aangehouden voor gewapende overval in Oss

Oss - De politie heeft maandagochtend een vijfde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gewapende overval in Oss. Het betreft een 22-jarige man uit Berkel-Enschot. Hij werd aangehouden toen hij met de auto onderweg was. De man wordt gehoord over zijn vermoedelijke aandeel in de zaak.