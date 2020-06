Twee verdachten woningoverval in vrijheid

Na onderzoek blijkt dat het tweetal geen link heeft met de overval. De politie is nog bezig met de zaak en vraagt mensen die informatie hebben, dit te delen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Beide mannen werden verdacht van een gewapende woningoverval die maandagavond iets voor 22.00 uur plaatsvond op de Straelseweg. Drie onbekenden vluchtten na de overval met een auto. Er raakte niemand gewond.