Agenten voelen nattigheid...

Dat bleek ook wel toen ze de loods aan de Penningweg in Zaandam binnen gingen. Ook via de trap en door het plafond kwamen grote hoeveelheden water naar beneden. In twee ruimtes op de eerste verdieping werden in totaal ongeveer 500 hennepplanten aangetroffen. Ook was er sprake van diefstal stroom en water.



De kwekerij is ontruimd. De politie stelt een onderzoek in naar de verantwoordelijke voor de hennepkwekerij.



2020122995