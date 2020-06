Derde aanhouding schietincident Cothen

Het onderzoek in deze zaak loopt door en de recherche sluit meer aanhoudingen niet uit. Daarom is meer informatie nog steeds van harte welkom. Heeft u de politie nog niet gesproken, maar weet u iets over de dood van de 50-jarige man? Of heeft u meer informatie over personen die hier mogelijk betrokken bij zijn geweest? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. U kunt ook uw tip ook anoniem doorgeven via 0800-7000 en op meldmisdaadanoniem.nl.