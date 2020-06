Overheidspartners zetten criminele motorbendes verder onder druk

De Voortgangsrapportage OMG’s 2019 geeft een overzicht van de resultaten die zijn bereikt in de strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van criminele motorbendes. Net als in voorgaande jaren zien we dat de integrale aanpak tot goede resultaten leidt:

In 2019 zijn meerdere leiders en sleutelfiguren van gewelddadige criminele motorclubs vervolgd en/of veroordeeld. Door het opleggen van civiele verboden, de sluiting van clubhuizen en de handhaving door bestuur en politie in de openbare ruimte, wordt het criminele motorbendes steeds moeilijker gemaakt hun criminele activiteiten voort te zetten.

Bovendien hebben tientallen Nederlandse gemeenten in 2019 hun Algemene plaatselijke verordeningen (APV’s) aangepast. Hierdoor is expliciet opgenomen dat uiterlijke kenmerken van verboden organisaties niet zijn toegestaan in de openbare ruimte. In 2020 volgen nog meer gemeenten. De Belastingdienst heeft voor ruim 2,1 miljoen euro beslag gelegd en inde 43.000 euro van beslagleggingen uit eerdere jaren.

Het Openbaar Ministerie zet de criminele motorclubs verder onder druk. Ook in 2019 zijn twee grote motorbendes verboden verklaard; Hells Angels MC (mei 2019) en No Surrender MC (juni 2019). Het gerechtshof deed in juni 2019 uitspraak in het hoger beroep tegen Satudarah MC. Dat verbod blijft in stand. De uitspraken bevestigen de criminele aard van OMG’s; ze zijn glashelder over de structurele criminele activiteiten van deze organisaties en het gevaar dat zij vormen voor de openbare orde. Het OM diende in 2019 verder een verzoekschrift in om Caloh Wagoh Main Triad MC verboden te laten verklaren. Daarnaast zijn ze in cassatie gegaan in de civiele procedure Bandidos MC.