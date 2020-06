Basisteam Lekpoort zoekt junior Cyber Agents

Woon jij in één van de drie gemeenten en wil je alles leren over hacken, datalekken en veilig internetten doe dan mee doen met de HackShield-battle!

Daniëlle van der Ploeg van basisteam Lekpoort: “Kinderen groeien op met internet, maar voor hun ouders en grootouders was dat vaak niet zo. Daarom denken we dat kinderen de beste Cyber Agents kunnen worden! Ik roep alle kinderen op om mee te doen! Want het is zo belangrijk dat we samen met jullie internetcriminaliteit bestrijden. Leer je oma bijvoorbeeld hoe ze een phishing-mail moet herkennen, weet wat je moet doen als iemand op social media om je foto of adres vraagt en help je vader bij het beschermen van zijn WhatsApp!”

Via HackShield word jij een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en voorkomen. Daardoor kun je ook je omgeving leren hoe ze online veilig kunnen blijven en als Cyber Agent de gemeente beschermen. Samen zorgen we voor een veilige online wereld!

Hackshield-battle

De burgemeesters van de drie gemeenten zijn teamcaptain van de junior Cyber Agents in hun gemeente. Natuurlijk wil iedere burgemeester dat er zoveel mogelijk kinderen meedoen, want dan is de kans groter om als beste gemeente uit de bus te komen. Ook zal aan het eind van de battle uit elke gemeente één Cyber Agent officieel als winnaar van het spel gehuldigd worden.

Huldiging

De beste teamcaptain-burgemeester en de drie beste junior Cyber Agents worden op 15 juli gehuldigd.

Kom in actie!

Help jij de teamcaptains om de gemeenten te beschermen? Speel nu mee en word Cyber Agent van Houten, Nieuwegein of Vijfheerenlanden! Speel HackShield online of download de app.