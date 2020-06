Politie doet instap woning op verzoek van Poolse autoriteiten

De instap in de woning is bijzonder aangezien deze gedaan is op verzoek van de Poolse autoriteiten. In Polen was al een onderzoek naar deze mannen gestart in verband met hennepteelt. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat de verdachten hun activiteiten voortzetten in Nederland. Het hennepteam van de politie Noord-Holland heeft het onderzoek verder opgepakt en kon maandag de woning betreden en de aanhoudingen verrichten. De verdachten werden daarna overgebracht naar het politiebureau en de woning werd, onder leiding van de rechter-commissaris, doorzocht.