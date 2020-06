Aanhoudingen in onderzoek overval avondwinkel Amsterdam

De politie toonde eind mei camerabeelden van de overval bij het opsporingsprogramma Bureau 020 van regionale omroep AT5. Op de beelden was duidelijk te zien hoe drie jongens met veel geweld de eigenaar van de avondwinkel probeerden te bestelen. De identiteit van de door de eigenaar aangehouden jongen was bekend, maar over de twee gevluchte verdachten ontving de recherche graag informatie.

Uiteindelijk heeft het onderzoek van de recherche op woensdagochtend 17 juni geleid tot de aanhoudingen van twee jongens: een 20-jarige Amsterdammer en een 19-jarige inwoner van Weesp. De verdachten zitten momenteel vast en de recherche onderzoekt wat hun rol bij de overval mogelijk is geweest. Uiteraard ontvangt het onderzoeksteam nog steeds graag informatie over de zaak. Kunt u het team verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.