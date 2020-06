Getuigenoproep schietincident Dennenrodepad

We komen graag in contact met mensen die nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel getuige zijn geweest van dit schietincident. Ook andere informatie die dit onderzoek verder zou kunnen helpen, ontvangen we graag. Dat kan via het tipformulier op politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Anoniem kunt u melding doen via 0800-7000. Wellicht zijn er mensen die beschikken over eventuele camerabeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s in de buurt, zoals de parkeerplaats aan de Daalwijkdreef. Deze beelden ontvangen we graag en kunt u eventueel uploaden via onderstaand tipformulier.