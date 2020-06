Vrouw in Aalsmeer beroofd van ketting

Aalsmeer - Een 78-jarige vrouw is maandagmiddag 15 juni 2020 op de Emmastraat in Aalsmeer beroofd van haar ketting. Zij kwam ten val door de kracht waarmee de ketting van haar hals is gerukt. De politie stelt een onderzoek in en vraagt getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken om zich te melden.