Drie verdachten aangehouden na zware mishandeling

De politie ontving op zaterdagavond 13 juni rond 20.10 uur een melding van een zwaargewonde man in een woning aan de Jan de Vriesstraat. De man zou zijn mishandeld met een bijl. De politie startte direct een onderzoek en kon op zondagochtend 14 juni een 50-jarige vrouw uit Oegstgeest aanhouden op verdenking van betrokkenheid. Op dezelfde dag werd ook een 20-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Op dinsdagavond 16 juni hielden agenten in een woning in Leiden een derde verdachte aan. Het gaat om een 40-jarige man uit Leiden. De laatste twee verdachten zitten op dit moment vast. De 20-jarige vrouw wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris; de 40-jarige man op vrijdag. Het slachtoffer ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.