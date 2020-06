Agenten nemen Spitfire speedboot in beslag

Het incident is gefilmd en op het filmpje is te zien dat het rode speedbootje, type Spitfire, opzettelijk tegen de roldeur aanvaarde. Hierdoor raakte de roldeur beschadigd. Agenten dachten de betrokken boot te herkennen en bezochten daarom ’s-avonds de 16-jarige eigenaar in De Lier. Daar nam de politie het speedbootje voor nader onderzoek in beslag.



De 16-jarige wordt nog als verdachte gehoord door de politie en maakt een proces-verbaal tegen hem op. Rechercheurs onderzoeken of de in beslag genomen boot gebruikt is bij de vernieling.







1-1-2 meldingen

Ziet u roekeloos vaargedrag op het water? Bel dan met 1-1-2 en film of fotografeer het incident. De politie kan met uw beeldopnames overlastgevers en daders van strafbare feiten, zoals deze vernieling, opsporen. De politie houdt toezicht op de wateren in onder andere de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Daarbij werken wij nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Agenten surveilleren op en bij het water op hard en roekeloos varen, waardoor kades en andere boten beschadigd raken, varen onder invloed van alcohol en jeugdoverlast door bijvoorbeeld harde muziek op boten.