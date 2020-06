Man aangehouden voor (vuur) wapenbezit

De politie kreeg dinsdagavond een melding dat een man in de tuin van een woning stond te zwaaien met een zwartkleurig vuurwapen. Hij zou daarbij richten op woningen aan de achterzijde van de tuin. Agenten gingen met hond en voorzien van schild ter plaatse en troffen in de woning een vrouw en twee kinderen aan. De man was te voet weggegaan maar werd in de omgeving aangetroffen en staande gehouden. In de voorraadkast in de woonkamer werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen waarna de 36-jarige bewoner werd gearresteerd. Het wapen is onderzocht, het blijkt te gaan om een op een echt vuurwapen gelijkend luchtdrukpistool. Het is voor afdreiging geschikt en daarmee strafbaar om dergelijke handelingen te doen als de verdachte deed.