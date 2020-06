Man meldt zich voor getoonde mishandeling in Bureau Brabant

Breda - Vanmorgen heeft zich een 21-jarige man uit Breda gemeld voor de mishandeling van een 23-jarige Roosendaler op de Haven. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december omstreeks 04.15 uur voor een eetgelegenheid. In de uitzending van maandag 15 juni 2020 toonde de politie beelden van de dader in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. De Bredanaar is met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Hij wordt vanmiddag verhoord.