Veroordeelde Anel B meldt zich bij de politie

Op 9 januari 2018 ontdekte de politie in Breda een doodgeschoten man in een flat aan de Roeselarestraat. De twee daders probeerden halsoverkop te vluchten omdat de politie voor de voordeur stond. Ze probeerden via het balkon op de derde etage te vluchten en vielen naar beneden. Hun vlucht mislukte jammerlijk: ze raakten beiden zwaargewond. Ze werden opgesloten maar in oktober 2019 voor deze zaak voorlopig vrijgelaten tot de zaak voor de rechter zou komen.