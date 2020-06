Winkeldievegge gaat door het lint en slaat medewerkster en politieman

De politie kreeg om 16.20 uur een melding dat een vrouw was betrapt op winkeldiefstal in een supermarkt op het Frans van Spaendonckplein. Ze zou erg vervelend zijn. Terwijl de agenten aanreden werd er vanuit de winkel om spoed gevraagd omdat de vrouw door het lint ging en aan het vechten was met een medewerkster. Agenten gingen daarop met zwaailicht en sirene ter plaatse. Een van agenten pakte de verdachte die zich hevig verzette vast. Hij kreeg van haar op dat moment een klap tegen zijn rechteroog. Uiteindelijk slaagde de diender erin ondanks een stekende pijn in zijn oog de vrouw te overmeesteren en naar buiten te geleiden. De vrouw die onder invloed was van alcohol, wilde zonder te betalen met knakworstjes en twee blikjes bier naar buiten lopen, Ze werd tegengehouden door een medewerkster die daarna door haar ook in het gezicht werd geslagen.