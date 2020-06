Vervolging na dashcambeelden op Dumpert.nl

Niet lang na het verlaten van het bureau zagen agenten in Eindhoven een bromfiets rijden. De bestuurder had een lachgasballon vast. Bij controle bleek het om dezelfde 29-jarige man te gaan, die een voertuig bestuurde, terwijl zijn rijbewijs is ingevorderd. Voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs is proces verbaal opgemaakt.

Beide zaken zijn ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie zal een besluit nemen over de afhandeling van deze zaken. Daarnaast is melding bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangemeld om te bepalen of deze man nog geschikt is een voertuig te besturen.