Illegale growshop opgerold in Veldhoven

Veldhoven - Bij een gezamenlijke actie in Eindhoven en Veldhoven is deze week een illegale growshop aangetroffen en opgedoekt. Bij een doorzoeking in een woning in Eindhoven en in een bedrijfspand in Veldhoven werd de volledige inventaris van de growshop in beslag genomen. Daarnaast zijn contant geld en waardevolle goederen meegenomen.