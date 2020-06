Venlo; getuigen gezocht van gewelddadige straatroof

Nadat de vrouw door de klap op de grond was gevallen werd ze beetgepakt en in haar gezicht geslagen door de onbekende fietser. Hij had het gemunt op het horloge van de vrouw. Toen hij haar dit had afgenomen stapte hij op zijn fiets en verdween in onbekende richting, de vrouw in verwarde toestand en lichtgewond achterlatend.

Van de dader is het volgende signalement bekend :

Man, geschatte leeftijd tussen de 35 en 40 jaar oud, ongeveer 1.75 m. lang, normaal tot smal postuur, kalend haar, gekleed in een (te grote) blauwe spijkerbroek en een zwart jasje of vest. De man had een onverzorgd voorkomen.

Het slachtoffer had kneuzingen in het gelaat en op haar lichaam ten gevolge van de val van de fiets en de opgelopen slagen. Ze kon op eigen kracht huiswaarts keren en moest zich laten behandelen door een arts.

De politie zoekt getuigen van dit voorval en vraagt mensen die gezien hebben dat de vrouw achterna werd gezeten vanaf het station dan wel zij die de mishandeling en de diefstal hebben zien plegen, contact met haar op te nemen.