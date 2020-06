Verdachten aangehouden voor sloepdiefstallen

Er zijn nu dus inmiddels twee sloepen opgespoord en in beslag genomen. Deze sloepen waren omgekat, wat inhoudt dat ze werden voorzien van een ander identificatieplaatje en -nummer. In de zaken die het team nu in behandeling heeft zijn nog zes sloepen spoorloos. In het onderzoek is samengewerkt met andere eenheden en met de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid.