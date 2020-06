Man gewond bij steekincident

Harderwijk - Bij een steekincident op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk is donderdag 18 juni rond 05.30 uur een man gewond geraakt aan zijn been. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Na behandeling van zijn verwondingen mocht hij het ziekenhuis weer verlaten.